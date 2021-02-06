Прокурору Екатерине Фроловой, которая занимается делом Алексея Навального по клевете на ветерана войны 1941-1945 годов, предоставлена государственная защита, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на информированные источники. Также сотруднице прокуратуры выделили личную охрану.

Причины, по которым было принято решение об охране прокурора, пока не раскрываются, но известно, что уже после первого судебного заседания Фролова находилась под защитой двух человек, похожих на телохранителей.

Дело о клевете в августе прошлого года было временно приостановлено из-за болезни главного фигуранта. В январе Навальный вернулся в Россию из Германии и был арестован за нарушение правил условного срока. Сейчас дело возобновлено. Согласно изменениям в законодательство, внесенным в декабре 2020 года, блогер может получить наказание в виде 2 лет лишения свободы.