Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как только Ангела Меркель произнесет фразу из девяти слов, стартует перезапуск отношений между Германией и Соединенными Штатами, а авторитет ФРГ в Евросоюзе вновь вернется на традиционно высокий уровень, заявил журналист Конрад Шуллер.

По его словам, эта «волшебная» фраза звучит следующим образом:

«Я не могу поддерживать проект газопровода Северный поток — 2».

Так уж выходит, что немецкая пресса берет на себя обязанности канцлера Германии и пытается принимать решения за Ангелу Меркель.

По мнению Шуллера, канцлер должна произнести фразу из 9 слов в тот самый момент, когда в России блогер Алексей Навальный отправиться по этапу в колонию отбывать наказание, назначенное ему судом.

Сразу же после этой фразы исчезнут последние разногласия между США и Германией, а Берлин станет объединителем Европы и вновь займет в ней доминирующие позиции, – подытожил журналист.

Вам может понравиться

На вооружении ВС России появятся тропосферные системы РЭБ

Российские конструкторы создают новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы для нанесения ударов по вероятному…

Токио направил протест Пекину из-за входа китайских кораблей в зону островов Сенкаку

Японское правительство направило китайским властям протест, связанный с несанкционированным входом в зону…

Анатолий Вассерман прогнозирует скорое обострение конфликта на Донбассе

Киевские власти в ближайшее время начнут масштабные боевые действия в Донбассе, уверен…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 февраля – переменная облачность, до -13 °C | город Мытищи: погода, 9 февраля – пасмурно, до -15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 февраля – небольшой снег, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 февраля – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 9 февраля – пасмурно, до -4 °C | Подольск: погода, 9 февраля – переменная облачность, до -15 °C | Армавир: погода, 9 февраля – пасмурно, до 9 °C |