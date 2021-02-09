Как только Ангела Меркель произнесет фразу из девяти слов, стартует перезапуск отношений между Германией и Соединенными Штатами, а авторитет ФРГ в Евросоюзе вновь вернется на традиционно высокий уровень, заявил журналист Конрад Шуллер.

По его словам, эта «волшебная» фраза звучит следующим образом:

«Я не могу поддерживать проект газопровода Северный поток — 2».

Так уж выходит, что немецкая пресса берет на себя обязанности канцлера Германии и пытается принимать решения за Ангелу Меркель.

По мнению Шуллера, канцлер должна произнести фразу из 9 слов в тот самый момент, когда в России блогер Алексей Навальный отправиться по этапу в колонию отбывать наказание, назначенное ему судом.

Сразу же после этой фразы исчезнут последние разногласия между США и Германией, а Берлин станет объединителем Европы и вновь займет в ней доминирующие позиции, – подытожил журналист.