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Российский оппозиционер и блогер Алексей Навальный заявил, что его признали склонным к побегу.

Навальный рассказал об этом в своём Instagram. Как он указал, на заседании комиссии ему заявили о том, что его поставят на профилактический учёт как склонного к побегу. Причины же этого решения ему не сообщили. Также Навальному пришлось подписать бумагу, которая подтверждает то, что он с этим решением был ознакомлен.

Согласно заявлению Навального, ранее у него имелось сопровождение в виде конвоя, а также спецназовцев в касках и вооружённых автоматами. Сейчас, как он высказал предположение, к этому добавится ещё и то, что его будут перевозить в кандалах.

Навального, как отмечается, по делу «Ив Роше» приговорили к 3,5 годам заключения. Отбывает наказание он в СИЗО «Матросская Тишина».

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