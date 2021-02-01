Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мужчины с первой группой крови – лучшие любовники, утверждают немецкие социологи. Специалисты в результате исследований сумели установить взаимосвязь между группой крови и темпераментом представителей сильной части человечества.

Эксперимент, в котором приняли участие 3000 добровольцев, показал, что каждая группа крови наделяет мужчин собственными особенностями. Так, обладатели первой названы наиболее страстными и темпераментными, второй – верными и надежными, третьей – чувствительными, а четвертой – консервативными.

Похожие эксперименты проводили турецкие и американские ученые, однако их целью было выявление связи между группой крови и выносливостью в постели. В этом вопросе специалисты не пришли к общему знаменателю, так как в Турции самыми выносливыми оказались носители первой, а в США – третьей и четвертой групп.

Вам может понравиться

Петербургский метрополитен получил письмо с угрозами о терактах

Вчера, 30 января, представители петербургского метрополитена получили письмо, в котором неизвестные угрожали…

МИД ФРГ: Позиция Берлина по “Северному потоку-2” остается неизменной

Отдельные страны ЕС пытаются включить «Северный поток-2» в обсуждение санкций против РФ,…

Зеленский выразил разочарование демократическими идеалами США

После штурма Капитолия всему миру будет очень сложно считать Соединенные Штаты символом…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | город Мытищи: погода, 1 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 февраля – облачно с прояснениями, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 февраля – снег, до -6 °C | Королев: погода, 1 февраля – пасмурно, до 7 °C | Подольск: погода, 1 февраля – переменная облачность, до -4 °C | Армавир: погода, 1 февраля – пасмурно, до 10 °C |