Мужчины с первой группой крови – лучшие любовники, утверждают немецкие социологи. Специалисты в результате исследований сумели установить взаимосвязь между группой крови и темпераментом представителей сильной части человечества.

Эксперимент, в котором приняли участие 3000 добровольцев, показал, что каждая группа крови наделяет мужчин собственными особенностями. Так, обладатели первой названы наиболее страстными и темпераментными, второй – верными и надежными, третьей – чувствительными, а четвертой – консервативными.

Похожие эксперименты проводили турецкие и американские ученые, однако их целью было выявление связи между группой крови и выносливостью в постели. В этом вопросе специалисты не пришли к общему знаменателю, так как в Турции самыми выносливыми оказались носители первой, а в США – третьей и четвертой групп.