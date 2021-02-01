Отдельные страны ЕС пытаются включить «Северный поток-2» в обсуждение санкций против РФ, однако позиция Берлина по этому газопроводу остается неизменной, заявил глава внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер. Он также отметил, что Германии хорошо известна позиция Парижа, однако сейчас неясно, остается ли она такой же, какой была несколько недель назад.

Стоит напомнить, что представитель МИД Франции Клеман Бон ранее заявлял, что Германия должна отказаться от поддержки «Северного потока-2» из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Кроме того, он сообщил, что у Парижа с самого начала были сомнения в целесообразности строительства этого газопровода.

С подобным заявлением выступал и глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан, который требовал срочного введения санкций против России из-за Навального. Также о необходимости остановки строительства газопровода сообщали представители Европарламента.