Латвия объявила российского телеведущего Владимира Соловьева персоной нон грата из-за сравнения блогера Алексея Навального с Гитлером. О запрете въезда для ведущего заявил глава внешнеполитического ведомства прибалтийского государства Эдгарс Ринкевичс.

В его заявлении говорится, что решение о внесении Соловьева в перечень нежелательных лиц принято в соответствии с действующим законодательством Латвии.

Напомним, что ранее Соловьев назвал Навального «гульфик-фюрером», а также заявил, что в отличие от него Гитлер прошел Первую мировую войну, а не пытался «откосить» от армии.

В настоящий момент телеведущий планирует подавать в суд на решение Латвии и уже обсудил этот вопрос со своим адвокатом. Однако, по его словам, теперь он пытается понять, с кем именно нужно судиться. Соловьев также сообщает, что канал «Россия-1» не транслируется на Прибалтику.