Акции в поддержку блогера Алексея Навального могут негативно повлиять на создание конституционного большинства на новых выборах в Госдуму, а также ухудшить прогнозируемую ранее бюджетную консолидацию политических сил, считают эксперты рейтингового агентства Fitch.

Помимо этого, риск социальных волнений в будущем сохраняется, однако на нынешние позиции правительства это не окажет никакого влияния. Замена Навальному условного срока на реальный, по мнению экспертов, повысило вероятность введения санкций против РФ со стороны Евросоюза. В то же время подобных действий от Соединенных Штатов пока ожидать не стоит, так как вновь избранный президент Джо Байден в настоящий момент занимается формированием новой внешней политики.

Несмотря на негативное влияние протестных акций, агентство оставило рейтинг РФ на уровне BBB, на котором он находился и до начала несанкционированных митингов.