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Президент РФ Владимир Путин ответил на обсуждение в ЕС расследования Алексея Навального по поводу «дворца» в Геленджике фразой «Скучно, девочки», и ненароком обидел представителей Европы. Об этом сообщил российский журналист Александр Сосновский.

По его словам, европейцы посчитали эту яркую фразу оскорблением в свой адрес. Ведь согласно правилам политкорректности Путин должен был также сказать «Скучно, мальчики» и «Скучно, трансгендеры», а затем еще и перечислить все известные науке виды отношений между разными полами.

Журналист заметил, что его высказывание является шуткой, однако в Европе уже ходят разговоры о том, что фраза российского лидера указывает на то, что РФ – сексистская страна.

Сосновский также заявил, что ситуация с оппозиционным блогером – это хороший повод для западных СМИ раздуть медийный скандал из ничего, что и происходит в настоящий момент в Европе.

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