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В минувшую среду в Евросоюзе стартовало рассмотрение вопроса о новых санкциях в отношении России. Против предложения ввести новые санкционные меры не высказалась ни одна из стран ЕС.

Сообщается, что Европа намеревается ввести санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Она рассматривает этот вопрос после визита в Россию дипломата Жозепа Борреля. Который в Москве заявлял об улучшении отношений и возможном сотрудничестве, а по возвращению в Брюссель обрушил на РФ лавину критики.

Именно Боррель заявил в Европарламенте, что выступает за введение новых санкций, так как «Россия так и не стала демократическим государством».

Питер Стано, возглавляющий внешнеполитическую службу Евросоюза, который выступил перед прессой, не захотел озвучивать подробности обсуждения. Он заявил, что в настоящий момент оно продолжается и все детали будут раскрыты лишь после завершения.

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