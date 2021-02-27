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Чиновницы администрации города Волхов, расположенного в Ленобласти, на 23 февраля подарили мужской половине коллектива карнавальный танец девушек в бикини.

В соцсетях ранее был размещен ролик, на котором демонстрируется часть праздничного выступления. Пользователи тут же начали жестко критиковать городскую администрацию, возмутившись тем, что полуголые девушки танцуют на фоне российского флага и герба.

Позднее Алексей Брицун, руководитель местной администрации, во время разговора с журналистами РИА «Новости» отметил, что танцовщицы выступили хорошо, однако он согласен с мнением о том, что место было подобрано неправильно. С организаторами уже была проведена профилактическая беседа. Он добавил, что выступление артистов оплатила женская часть коллектива из собственных доходов.

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