22 февраля может начаться процесс утверждения нового пакета санкций в отношении России, сообщает издание Bloomberg. По словам источников журнала, Совет Евросоюза по иностранным делам «созрел» для того, чтобы дать «зеленый свет» утверждению очередных ограничений.

Эксперты предполагают, что под санкции попадут лишь некоторые должностные лица, которые подозреваются ЕС в создании сложившейся на сегодняшний день ситуации с блогером Алексеем Навальным. Миллиардеров санкционные меры скорее всего не затронут, так как полностью разрывать отношения с Россией, по мнению специалистов, совсем не в интересах Евросоюза.

После того, как Совет ЕС примет решение о введении санкций, его должны будут утвердить все государства, входящие в Евросоюз. Поэтому в действие ограничения вступят уже в марте текущего года.