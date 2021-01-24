Попытки проведения акций в поддержку блогера Алексея Навального в Ленинградской области с треском провалились. В пяти городах, которые были выбраны для протестов с участием подростков, организаторов ждал крах.

В Волхове и Выборге, Сланцах, Тихвине и Киришах на призыв организаторов митингов вышло совсем мало людей. Общее количество протестующих составило всего 60 человек. Причем пять из них попались полиции на незаконном расклеивании листовок, а еще семь студентов – немного прошлись с плакатами по Киришам и ретировались. Практически то же самое произошло в Тихвине, где на акцию вышла небольшая группа подростков.

Больше всего участников вышли на протесты в Выборге – 35 человек. Они несколько минут водили хоровод на Красной площади города, после чего мирно разошлись, не сумев привлечь к себе внимания.

Напомним, что акции, которые нарушают действующее законодательство РФ, организует «Фонд борьбы с коррупцией». Он признан иноагентом на территории России, поэтому не имеет полномочий проводить подобные мероприятия.