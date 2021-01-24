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В городе Владимир в рамках митинга, прошедшего 23 января, одному из сотрудников полиции брызнули в лицо из перцового баллончика.

Вчера на городской площади Владимира состоялась акция протеста в поддержку Алексея Навального, российского оппозиционера. Во время данного мероприятия пострадал как минимум один полицейский, так как в ходе задержания митингующего ему распылили в лицо перцовый баллончик.

В правоохранительных органах пока никак не прокомментировали данный инцидент. В СМИ сообщают, что несанкционированный протест начался примерно в два часа дня. Журналисты зафиксировали несколько задержаний протестующих. Подобные митинги прошли во многих городах России.

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