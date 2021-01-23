В Санкт-Петербурге во время несанкционированной акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального мужчина ударил сотрудника полиции.

Об инциденте сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Согласно имеющейся информации, полицейский следил за ситуацией возле выставочного центра «Манеж». На дороге было установлено ограждение, которое уронил подошедший мужчина. После этого мужчина нанёс сотруднику полиции удар по лицу, в результате чего тот упал.

Как указывается, нападавший собирался устроить драку и с коллегой пострадавшего полицейского, однако в итоге принял решение убежать. Были приняты меру для его задержания, и в итоге, как указывается, мужчину удалось поймать. Пострадавший сотрудник полиции был доставлен в травмпункт.