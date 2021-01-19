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Литовский, эстонский и латвийский министры иностранных дел потребовали освободить Алексея Навального, оппозиционера из РФ, задержанного 17 января в Шереметьево после прилета из Берлина.

Согласно заявлению министров балтийских стран, задержание российского политика неприемлемо, поэтому власти России должны незамедлительно освободить его. Они добавили, что Европейскому союзу следует действовать максимально быстро, и если Навального не освободят, то нужно ввести новые санкции против РФ.

Представители ФСИН при этом отметили, что оппозиционер был задержан в связи с судебным иском касательно замены условного срока на реальный по делу о хищении денежных средств. Навальный был взят под стражу до судебного заседания.

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