Режиссер Виталий Манский похвалил создателей фильма «Дворец для Путина», который ранее был показан на YouTube канале Алексея Навального. Он заявил, что авторы не ставили перед собой каких-либо кинематографических целей, но несмотря на это сделали очень доходчивую с режиссерской точки зрения ленту.

По словам Манского, главной задачей фильма было общение со зрителем, привлечение внимания тех людей, которые вскоре будут выбирать депутатов и президента РФ. Режиссер считает, что создатели со своей задачей справились на все 100 процентов. Это подтверждает и статистика – всего за три дня фильм набрал более 65 миллионов просмотров.

Манский считает, что если бы авторы попытались усложнить фильм разнообразными изысками, они бы не добились заданной цели. Но они сделали все абсолютно верно и теперь могут ожидать приглашения в «КиноСоюз».