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В одном из учебных заведений Подмосковья ученика 9-го класса вызвали на разговор с полицейскими, после того как он вывесил портрет Алексея Навального в классе.

Отмечается, что, когда педагог обнаружила портрет оппозиционера в помещении, она сразу же вызвала работников правоохранительных органов. После этого сотрудники полиции в течение четырех часов опрашивали школьника, не уведомив при этом его родителей. Они спросили, каких политических взглядов он придерживается, и для чего повесил портрет Навального в классе.

Позднее пятнадцатилетний подросток заявил, что у правоохранителей не было прав для проведения беседы с ним без присутствия его опекунов или родителей. Он отметил, что обязательно сообщит о случившемся своему отцу и матери.

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