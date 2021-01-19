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Кремль не боится Навального, но его призывы к массовым протестам выглядят «тревожно», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что такие месседжи от блогера вполне могут быть расценены как призыв к «чему-то незаконному».

По словам Пескова, разговоры о том, что Навального арестовали из-за того, что Владимир Путин его боится – это «абсолютная ерунда». Оппозиционер нарушил правила условного срока, в течение длительного времени не показывался контролирующим органам, за что и был задержан прямо в аэропорту.

Напомним, что Навального арестовали на 30 дней. До 17 января он находился в Германии, где проходил реабилитацию после лечения. Представители УФСИН заявили, что блогер в ноябре вышел на связь, но не сообщил своего точного местонахождения и сроков возвращения в страну. Именно поэтому 29 декабря он был объявлен в федеральный розыск, а сразу по прилету – арестован правоохранительными органами. Сейчас рассматривается вопрос замены условного срока на реальный.

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