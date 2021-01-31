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В Сети появился видеоролик, на котором демонстрируется бронетранспортер M113 американского производства, уничтоженный САУ на территории Сирии.

Отмечается, что в американскую бронетехнику попал 152-миллиметровый артиллерийский снаряд. В результате на ее корпусе можно теперь увидеть большое отверстие диаметром не менее 50 сантиметров. Запись с ликвидированной бронемашиной сделал проиранский боевик. Отмечается, что этот бронетранспортер уже невозможно починить, так как его пробили насквозь. Неизвестно, когда именно случился этот инцидент.

В СМИ при этом напоминают, что США сравнительно недавно отправили в Сирию большой конвой военной техники, в котором присутствовали бронетранспортеры. Тем самым Пентагон надеется повысить защищенность своей армии в этом регионе.

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