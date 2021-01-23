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На несанкционированной акции, которая состоялась в центре Москвы на Пушкинской площади, побывали 19 человек с коронавирусом.

Об этом сообщает столичный Департамент здравоохранения на своём сайте. Также указывается, что выявить заражённых коронавирусом людей удалось благодаря приложению «Социальный мониторинг». Это приложение отслеживает соблюдение карантина теми людьми, у которых был подтверждён коронавирус.

Как отмечается, акции протеста начались в Москве 23 января из-за ареста Алексей Навального, который 18 января прибыл из Германии. В протестах, согласно информации МВД, участвовало 4 тысячи человек, а по подсчётам Reuters – около 40 тысяч человек. Кроме того, по всей стране было задержано более тысячи человек на аналогичных акциях.

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