Новосибирский губернатор Андрей Травников пожалел блогера Алексея Навального, но отметил, что одновременно с этим чувствует и ненависть к нему. Кроме того, чиновник заявил, что оппозиционер не может исполнять какие-то серьезные политические роли.

По словам Травникова, все действия Навального расписаны его иностранными покровителями. На самом же деле блогер не идет ни в какое сравнение по масштабу своей личности с действующим президентом России Владимиром Путиным.

Губернатор заметил, что процентов 30 из 2500 человек, побывавших на незаконных акциях в Новосибирской области, пришли на митинги, совершенно не думая о Навальном. При этом среди задержанных участников акций не было ни одного несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось о задержании на срок от 8 до 28 суток координатора штаба оппозиционного блогера Сергея Бойко, а также его помощницы Елены Носковец и сотрудников организации Кирилла Левченко и Даниила Маркелова.