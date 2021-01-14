Условный срок Алексея Навального будет заменен на вполне реальный, заявляет Федеральная служба исполнения наказаний. Она обещает предпринять для этого все меры, которые имеются в ее распоряжении.

По словам представителей ФСИН, 23 сентября Навальный покинул клинику «Шарите», где проходил лечение и с тех пор о его местонахождении не было никаких новых данных. Между тем, находясь на условном сроке, блогер должен периодически отмечаться, чего он не делал.

В ноябре стартовали первичные разыскные мероприятия, а еще через месяц Навального объявили в федеральный розыск. Правоохранительные органы получили распоряжение сразу же задерживать политика, нарушившего правила испытательного срока.

Известно также, что в ноябре оппозиционер сообщил УФСИН, что он остается в Германии на реабилитацию, однако не представил каких-либо документов, подтверждающих данный факт. Также он не сообщил, когда планирует вернуться в Россию, что также является серьезным нарушением.