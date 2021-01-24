Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о блокировке своего аккаунта в социальной сети Facebook. По его словам, страница забанена на 24 часа после комментариев сообщений, которые написал бывший американский посол в Москве Майкл Макфол.

Рогозину не понравились посты дипломата, критикующие политический строй в России. В некоторых из этих сообщений упоминались незаконные акции, которые прошли в нескольких городах страны в поддержку блогера Алексея Навального. Также в постах упоминался и сам оппозиционер.

Сразу же после комментариев Рогозина его аккаунт был заблокирован из-за того, что его посты «нарушают правила сообщества». Глава Роскосмоса отметил, что именно так выглядит «свобода слова» по-американски – говорить можно только то, что нравится Соединенным Штатам.

Ранее Макфол отметился и в социальной сети «Твиттер», где критически отозвался о российской демократии.