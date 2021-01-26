Во вторник в столице задержали двух участников незаконных акций за нападение на представителей правоохранительных органов. Представитель управления СКР по Москве Юлия Иванова рассказала, что сейчас решается вопрос об избрании уроженцам Калмыкии меры пресечения.

Она пояснила, что один из протестующих обвиняется в нанесении полицейскому побоев, а другой – в умышленном наезде на правоохранителя на собственном авто. В отношении обоих будут возбуждены уголовные дела по статье о насилии над представителями силовых структур.

Несанкционированные протестные акции проходили 23 января не только в столице, но и в других городах страны. Их участники требовали освобождения блогера Алексея Навального, которого арестовали сразу после возвращения из Германии за нарушение режима условного заключения.