Британские пользователи в социальных сетях пишут о том, что они «вовремя свалили» из ЕС, так как Евросоюз «спелся» с Россией. Такие комментарии появились после сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин договорился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель о производстве вакцины «Спутник V» в Европе.

Эту же тему поднимает и издание The Times. Авторы публикации заявляют, что несмотря на готовность Германии к сотрудничеству с РФ по поводу вакцины, ей все же придется получить одобрение всех стран Евросоюза, что не так просто, как может показаться.

Читатели издания прокомментировали статью, отметив, что Германия уже во второй раз «продается» России. Первый раз был связан со строительством «Северного потока-2», когда немецкая ветка газопровода все же была доведена до конца. Пользователи также заявляют, что «ждали от ФРГ большего», чем сотрудничества с РФ в производстве ее препарата.

Напомним, что после «отравления Навального» отношения между Германией и Россией несколько охладились. Мало того, оппозиционный политик до сих пор проходит реабилитацию на территории ФРГ и не торопится возвращаться на Родину.