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«Российские органы задержали жертву, а не преступника», – заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя ситуацию с блогером Алексеем Навальным. Она также потребовала немедленно выпустить оппозиционера на свободу.

Меркель в очередной раз назвала Навального жертвой покушения с использованием боевого химического оружия, а также потребовала разобраться, каким образом это самое оружие могло быть использовано против гражданина РФ.

Напомним, что сейчас правоохранительные органы рассматривают вопрос замены Навальному условного срока на реальный. До тех пор, пока решение будет принято, оппозиционер останется под арестом – по заявлению ФСИН Химкинский суд решил заключить блогера под стражу на срок 30 суток.

Ранее сообщалось, что с декабря 2020 года Алексей Навальный числится в федеральном розыске, так как не выполняет предписания условного срока.

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