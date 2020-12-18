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Почти пятичасовая пресс-конференция президента Владимира Путина не могла пройти незамеченной для западных стран. Уже с утра американские и европейские СМИ комментируют ответы российского лидера и выбирают самые интересные эпизоды мероприятия.

Так, издание The Washington Examiner заявило о большом количестве претензий, которые президент РФ выдвинул в адрес Соединенных Штатов. Это и отказ Джорджа Буша продлевать соглашение по ПРО в 2002 году, и разрыв Дональдом Трампом Договора по открытому небу, и расширение Североатлантического альянса.

Британская The Times написала об ответах Владимира Путина на вопросы об Алексее Навальном. Журналисты констатировали, что президент заявил: «если бы хотели отравить, то отравили бы», а также признал, что за оппозиционным политиком все-таки велась слежка.

Высказывания о Навальном заинтересовали и представителей агентства Associated Press. Они написали, что Путин опроверг все обвинения в отравлении. Также они заметили, что российский лидер не прочь сделать кое-какие шаги для примирения с Западом, однако во многих грехах продолжал обвинять американские и европейские спецслужбы.

Мексиканское издание La Jornada подметило, что Путин намекнул на участие Навального в спецоперациях ЦРУ. Журналисты заметили, что это высказывание вполне может быть предупреждением для оппозиционного блогера и рекомендацией оставаться в Германии.

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