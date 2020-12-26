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Высказывание главы Минобороны Британии Бена Уоллеса о «вызывающем поведении России» — это попытка отвлечь мировую общественность от политики НАТО и в очередной раз раздуть антироссийские настроения в Англии. Такое заявление сделала представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Конечная цель очевидна — оправдание агрессивной политики НАТО вообще и Великобритании — в частности», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, что Бену Уоллесу не понравилось увеличение российских кораблей и самолетов у границ Великобритании, которое он и счет «вызывающим поведением». Помимо этого, министр заявил, что Россия действует далеко за пределами прежних рамок, так как сперва травит «Новичком» жителей Англии, а потом с помощью того же отравляющего вещества пытается уничтожить собственного оппозиционера Алексея Навального.

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