Турция не будет покупать российский препарат от коронавируса «Спутник V», так как он не прошел процедуру лицензирования в этой стране. Однако РФПИ заявляет, что переговоры по продаже вакцины еще не завершены.

Глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа заявил, что вакцина, изготовленная в России, не отвечает требованиям надлежащей лабораторной практики (GLP). Именно по этой причине у нее могут возникнуть проблемы – подобные препараты сегодня не закупают ни ВОЗ, ни страны мира, которые поддерживают GLP.

Напомним, что ранее и сам министр, и президент Турции Тайип Эрдоган заявляли о переговорах с российской стороной о покупке препарата «Спутник V». Сообщалось, что еще в конце ноября должны были пройти испытания вакцины на территории страны.