Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Турция не будет покупать российский препарат от коронавируса «Спутник V», так как он не прошел процедуру лицензирования в этой стране. Однако РФПИ заявляет, что переговоры по продаже вакцины еще не завершены.

Глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа заявил, что вакцина, изготовленная в России, не отвечает требованиям надлежащей лабораторной практики (GLP). Именно по этой причине у нее могут возникнуть проблемы – подобные препараты сегодня не закупают ни ВОЗ, ни страны мира, которые поддерживают GLP.

Напомним, что ранее и сам министр, и президент Турции Тайип Эрдоган заявляли о переговорах с российской стороной о покупке препарата «Спутник V». Сообщалось, что еще в конце ноября должны были пройти испытания вакцины на территории страны.

Вам может понравиться

Сын российского олигарха умер у себя дома при загадочных обстоятельствах

Крупный бизнесмен Дмитрий Поплинов, который проживает в Истринском районе в коттеджном поселке…

В Канске отец избил девятилетнего сына и устроил ДТП

Жительница города Канска написала заявление в полицию из-за противозаконных действий своего брата,…

Париж: демонстрация против жестокости полиции вылилась в насилие и беспорядки

Во время беспорядков, произошедших в субботу в Париже и других городах Франции,…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 декабря – ясно, до -3 °C | город Мытищи: погода, 9 декабря – ясно, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 декабря – пасмурно, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 декабря – небольшая облачность, до -5 °C | Королев: погода, 9 декабря – ясно, до -4 °C | Подольск: погода, 9 декабря – ясно, до -5 °C | Армавир: погода, 9 декабря – переменная облачность, до 5 °C |