В прошлом месяце Соединенные Штаты предприняли сразу несколько провокаций у российских границ. К ним относятся и появление двух американских эсминцев во внутренних водах РФ в заливе Петра Великого и у Калининграда, и полеты самолетов ВВС США в непосредственной близости от российского воздушного пространства.

Китайское издание Sohu, рассказывая об этих провокациях, упомянуло о том, что российский корабль «Адмирал Виноградов» был вынужден угрожать американскому эсминцу тараном, а для сопровождения самолета пришлось отправлять истребитель Су-27. Но во всех этих случаях, по мнению экспертов издания, Россия действовала тактически грамотно.

К примеру, вполне логичным ответом на вторжение могли быть предупредительные выстрелы в воздух или даже нанесение удара на поражение. Однако РФ практически бездействует в подобных ситуациях, благодаря чему провокации теряют всякий смысл. США рассчитывают на ошибки России, надеются, что она допустит промах, что приведет к обострению конфликта. Но пока реакция остается довольно сдержанной, что выставляет РФ в выгодном свете.