В ходе пресс-конференции президенту Владимиру Путину пришлось отвечать на вопрос о том, считает ли Россия себя ответственной за постоянно возрастающее напряжение в отношениях с другими странами. Глава государства упомянул в ответе об основных аспектах, это напряжение вызывающих.

Так, по поводу Крыма он заявил, что полуостров был присоединен к России. Причем референдум точно повторил прецедент, ранее случившийся в Косово. Но эту республику почему-то признали, а с Крымом у международного сообщества внезапно возникли проблемы. Мало того, оно продолжает вводить санкции против крымчан, одновременно пытаясь «защитить» их.

Об «отравлении» Навального, а также о более раннем инциденте в Солсбери президент высказался в том духе, что ни в одном, ни в другом случае нет ни единого официального заключения. По его словам, Россия готова принимать непосредственное участие в расследовании «отравлений», однако западные государства лишь разбрасываются обвинениями

Также президент ответил на вопрос о «холодной войне». Он процитировал кота Леопольда из известного мультфильма:

«Ребята, давайте жить дружно!”»

Кроме того, президент заявил, что винить Россию в ухудшении обстановки в мире как-то странно, когда США увеличили свой военный бюджет до 770 млрд долларов (в РФ – 46 млрд), вышли из всех договоров по сдерживанию ядерного оружия, а также продолжают активно развивать сеть военных баз по всему миру.