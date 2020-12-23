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На днях российский блогер Алексей Навальный опубликовал видео, в котором рассказал о своем звонке сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву. Тот, по словам оппозиционера, признался, что после «отравления» политика возвращался в его номер, чтобы забрать и очистить от следов отравляющего вещества одежду.

Портал E1 решил убедиться в достоверности слов Навального и пообщался с пранкером Лексусом, который проанализировал запись разговора. Тот опроверг слухи о том, что выступил в роли Кудрявцева, а также заявил, что собеседником оппозиционера точно был сотрудник ФСБ.

Лексус назвал «пранк» Навального неудачным и пояснил, что Кудрявцев ни в чем таком особенном не сознавался. По мнению пранкера, он сразу вычислил блогера, хотя можно было действовать более профессионально и «вытянуть» из силовика гораздо больше информации. Теперь, после этой ошибки сотрудники ФСБ будут предельно осторожными, поэтому повторить такой звонок больше не удастся.

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