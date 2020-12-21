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Блогер Алексей Навальный разместил в сети запись разговора с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, которого Запад обвиняет в «отравлении» российского оппозиционера. Он позвонил ему от имени помощника секретаря Совбеза Николая Патрушева.

Навальный спросил у военного химика, не возвращался ли тот в его номер, чтобы забрать одежду. Кудрявцев ответил, что ему было поручено обработать трусы оппозиционера химическими реактивами, чтобы удалить остатки «Новичка». Главной задачей было смыть отравляющее вещество с гульфика, а точнее, с внутренней его стороны.

Алексей Навальный уже заявил, что ответы Кудрявцева являются доказательством того, что ФСБ не просто наблюдала за ним, а вела охоту, намереваясь ликвидировать.

Напомним, что около недели назад в западной прессе появилась публикация о восьми сотрудниках ФСБ, которые могут быть причастны к отравлению блогера. Среди них называлась и фамилия Кудрявцева.

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