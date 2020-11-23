В Москве в районе Ростокино новостройка по адресу улица Сельскохозяйственная, дом 14, готова к заселению участниками программы реновации.

Как сообщается, эта новостройка предназначается для жильцов пятиэтажного дома, находящегося по адресу проспект Мира, дом 135а. Здесь смогут расположиться 60 семей. Отмечается, что всем участникам программы к настоящему времени были отправлены уведомления о начале расселения.

Программа переселения начала работать совсем недавно, в 2018 году. Сейчас в ней уже участвует семь районов Северо-Восточного округа столицы, и идёт заселение 16 новых домов. Под действие программы попало почти 84 тысячи жителей, проживающих в 499 домах. Под возведение нового жилья уже было найдено 65 подходящих площадок.