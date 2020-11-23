Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Москве в районе Ростокино новостройка по адресу улица Сельскохозяйственная, дом 14, готова к заселению участниками программы реновации.

Как сообщается, эта новостройка предназначается для жильцов пятиэтажного дома, находящегося по адресу проспект Мира, дом 135а. Здесь смогут расположиться 60 семей. Отмечается, что всем участникам программы к настоящему времени были отправлены уведомления о начале расселения.

Программа переселения начала работать совсем недавно, в 2018 году. Сейчас в ней уже участвует семь районов Северо-Восточного округа столицы, и идёт заселение 16 новых домов. Под действие программы попало почти 84 тысячи жителей, проживающих в 499 домах. Под возведение нового жилья уже было найдено 65 подходящих площадок.

Вам может понравиться

Apple устранила проблему, связанную с экраном iPhone 12 mini

Смартфоны iPhone 12 появились на рынке лишь недавно, но компания Apple уже…

Минобороны Азербайджана отчиталось о размещении бронетехники в Агдамском районе

Азербайджанские ВС в кратчайшие сроки завершили подготовку отдельных территорий Агдамского района к…

В Амурской области нарисовали огромную открытку на льду реки

В Амурской области на заледеневшей реке Хомутина нарисовали огромную новогоднюю открытку. Как…
  • Анна
  • 23.11.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 ноября – небольшой дождь, до 6 °C | город Мытищи: погода, 23 ноября – облачно с прояснениями, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 ноября – небольшая облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 ноября – облачно с прояснениями, до -4 °C | Королев: погода, 23 ноября – пасмурно, до 0 °C | Подольск: погода, 23 ноября – пасмурно, до 0 °C | Армавир: погода, 23 ноября – облачно с прояснениями, до 3 °C |