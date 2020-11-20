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7 ноября на легкомоторном самолете разбился телеведущий и журналист Александр Колтовой. Вместе с ним погибла некая Наталья Климова.

Многих заинтересовал вопрос о том, что именно связывало журналиста и Наталью, работавшей в одном из столичных банков. По мнению некоторых, у них были «постельные отношения». Об этом сообщают авторы издания «КП», ссылаясь на свои источники.

Как сообщается, в день трагедии Колтовой записал Климову как свою супругу в лётном журнале. Так как его хорошо знали на аэродроме, проверять это никто не стал. Предполагается, именно поэтому в первые часы после катастрофы сообщалось, что вместе с Александром погибла и его супруга.

По словам собеседника издания, Колтовой летел вместе с Климовой на водохранилище «развлечься». Также указывается, что Наталья, про которую ранее говорили, что она замужем, в действительности уже два года как разведена после девяти лет брака. Об этом рассказала её подруга.

Отец же погибшего журналиста отказался комментировать эту информацию, и заявил, что не верит в это.

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  • Анна
  • 20.11.2020
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