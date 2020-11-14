Певица Наталья Штурм рассказала, почему вместе с погибшим в авиакатастрофе ведущим НТВ Александром Колтовым находилась замужняя Наталья Климова.

Инцидент произошёл 7 ноября. Вместе с Колтовым в самолёте находилась женщина, и первоначально предполагалось, что это его супруга. Однако в дальнейшем оказалось, что женщиной в самолёте является Климова. Многих заинтересовал вопрос, почему замужняя женщина оказалась на борту самолёта. Как отметили её близкие друзья, у Натальи замечательные отношения с мужем, и измена маловероятна.

По словам Штурм, ведущий просто позвал Климову полетать, и никакого романтического подтекста в том нет. Певица рассказала о его лёгкой манере общения и о том, что он многим друзьям предлагал полетать вместе с ним, в том числе и ведущей Лере Кудрявцевой. Колтовой очень любил свой самолёт, и, по словам Штурм, у него было некое творческое легкомыслие, с уверенностью в том, что с ним ничего не может случиться.