Телеведущая Лера Кудрявцева высказалась о гибели своего друга, журналиста и ведущего Александра Колтового.

Как сообщается, журналист НТВ Колтовой вместе со своей супругой 7 ноября погиб во время крушения самолёта. Отмечается, что он увлекался пилотированием и не так давно окончил школу и получил право на управление легкомоторным самолётом.

Согласно предварительной информации, вскоре после взлёта загорелся двигатель, и Колтовой посадил самолёт в поле. Однако самолёт начал гореть, и спастись ведущему не удалось.

Комментируя его гибель, Кудрявцева сообщила, что Колтовой очень любил летать и летал практически каждые выходные, а также звал её с собой. Она отказывалась, а также просила, чтобы он перестал заниматься столь опасным делом. Кудрявцева заявила, что не хочет верить в его смерть, у неё трясутся руки и слезы из глаз. Также она рассказала, что ещё вчера «наезжала» на Колтового за перебивания, о чем теперь жалеет, и готова на всё, только чтобы он был жив.