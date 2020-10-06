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Берлинский депутат Гуннар Линдеманн рассказал в социальной сети Facebook о постановочном характере «отравления» Алексея Навального.

Он заявил, что покушение на убийство инсценировано силами, которые выступают против «Северного потока-2».

Линдеманн уточнил, что речь идет о Соединенных Штатах. Все дело в том, что наибольшую выгоду от прекращения строительства газопровода получают именно США. Ведь тогда у них появится возможность продавать Европе собственный газ. Который будет обходиться почти втрое дороже российского.

Ранее на эту тему высказался также Питер Альтмайер, возглавляющий Минэкономики Германии. Он заявил, что газ из второго «Северного потока» будет подаваться не только ФРГ, но и другим европейским государствам. Поэтому проект нужно реализовывать, не беря во внимание скандал с оппозиционным российским блогером.

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