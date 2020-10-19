Американский телеканал CBS в эфире программы 60 Minutes показал видео сопровождения блогера Алексея Навального колонной полицейских.

Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте программы, Навальный принял участие в беседе с журналисткой Лесли Шталь. На продемонстрированной видеозаписи можно увидеть, что Навальный идёт по улице в Берлине вместе с супругой, и его сопровождает четверо мужчин в гражданской одежде, а также аж восемь сотрудников полиции.

По словам журналиста, такое сопровождение Навальному нужно из-за того, что власти Германии полагают, что блогеру грозит опасность и есть вероятность повторного отравления. Она отметила, что сопровождение Навального организовано на постоянной основе, а не только во время публичных встреч.