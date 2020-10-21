Бизнесмен Евгений Пригожин предупредил, что таким одиозным скандалистам, как Алексей Навальный и Любовь Соболь, нечего делать в Госдуме РФ. Если они там окажутся, то быстро сделают из страны настоящий зверинец, передала слова бизнесмена пресс-служба «Конкорда».

Накануне Соболь выступала на «Эхе Москвы», где, воспользовавшись случаем, пожаловалась, будто бы бизнесмен противодействует ее стремлению попасть в Нижнюю палату парламента. Она заявила, что Пригожин борется с ней, чтобы угодить таким образом российским властям.

Бизнесмен объяснил, что Соболь распространяет недостоверные сведения. Он признал, что действительно борется с Навальным, Соболь и другими «демагогами», но только ради блага России и русского народа. По его мнению, страну ждет незавидное будущее, если такие люди придут к власти в РФ.

«Если такие, как Соболь и Навальный, попадут в Госдуму, то страна превратится в зверинец, в котором еще и куча будет навалена под каждым кустом», — заключил Пригожин.

Напомним, что бизнесмен подал в суд иск против Навального и Соболь за клевету. Пригожин решил защитить свою честь и репутацию согласно закону, когда ему стало известно, что сотрудники ФБК выпустили «расследование», в котором его оклеветали. Бизнесмен хочет взыскать компенсацию за моральный вред в размере 10 миллионов рублей.