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Боец армянской армии Альберт Микаэлян, который в ходе боестолкновений в Карабахе попал в плен, рассказал на камеру об участии в конфликте курдских наемников. По словам солдата, их тренировали на территории войсковой части в городе Мартуни.

Микаэлян заявил, что в прошлом году он поступил на службу по призыву. Его направили в Мартуни, где помимо армянских солдат срочной службы и сверхсрочников находились также боевики курдского происхождения. Они, по словам пленника, держались особняком и получали приличные деньги – порядка 600 долларов ежемесячно.

Боец утверждает, что курдов уже тогда готовили к вооруженному столкновению Они изучали карты местности, тренировались по особой программе, намереваясь принимать участие в реальных боях.

Ранее оборонное ведомство Армении неоднократно сообщало, что в вооруженном конфликте Азербайджан задействует сирийских наемников. Они готовятся на территории Сирии, после чего перебрасываются в Карабах при участии Турции.

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