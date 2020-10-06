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Алексей Навальный на днях дал интервью журналисту Юрию Дудю, и, в том числе, сообщил, в какую сумму ему обойдётся лечение в немецкой клинике «Шарите».

Точная сумма на данный момент неизвестна, так как Навальный всё ещё продолжает лечение у физиотерапевта. Но, как он считает, ему придётся отдать около 60-ти или даже 70 тысяч евро, что составляет более шести миллионов рублей.

Таких огромных денег, как отметил Навальный, у него нет. Однако есть люди, готовые оплатить ему лечение. При этом он выставил им условие, что все, кто участвует в оплате лечения, назовут свои фамилии. Так, Навальный привёл в пример бизнесмена Бориса Зимина, сына основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина, который оплатил самолёт, доставивший его из Омска в Берлин. Это обошлось ему в 75 тысяч евро.

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