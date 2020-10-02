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Обвинения Алексея Навального в адрес Владимира Путина, который якобы стоит за отравлением оппозиционного блогера, абсурдны. Они бездоказательны, нелогичны и основаны на скучных доводах, не содержащих реальных фактов. Об этом заявил лидер Чечни Рамзан Кадыров, комментируя заявление Навального, которое тот сделал в интервью изданию Spiegel.

Также Кадыров выдвинул предложение считать именно его инициатором отравления. Он написал, что в этом случае обвинение было бы не столь нелепым, как оно выглядит сейчас. Кроме того, глава Чеченской республики сообщил, что такая версия смогла бы занять достойное место в его «копилке абсурдов».

Кадыров заявил также, что только благодаря Владимиру Путину и его толерантности оппозиционные силы чувствуют себя в России очень даже вольготно. По его словам, президенту даже приходится удерживать стремление желающих добраться до оппозиционеров из-за их постоянно лжи.

Лидер Чечни порекомендовал Навальному «начать любить Родину», оставив свои амбиции и корыстные интересы в прошлом. Он заявил, что если бы политика действительно отравили, то вряд ли бы хотя бы один врач бросился ему на помощь. Также Кадыров выдвинул предположение, что блогер работает на одно из западных государств, которое и придумало комбинацию с отравлением в качестве очередной провокации.

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