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Публицист и экономист Михаил Делягин рассекретил имя политика, который не прочь совсем скоро занять пост президента РФ. По его мнению, этим человеком является Алексей Кудрин.

Делягин рассказал, что постепенно разворачивается серьезная борьба за президентское кресло. Практически все политологи и эксперты называют разные имена, стремясь предсказать, кто же будет новым российским лидером. В основном упоминаются политики из ближайшего окружения нынешнего президента Владимира Путина, а также премьера Михаила Мишустина.

Кудрина Делягин назвал из-за недавнего высказывания политика об отравлении Алексея Навального. Публицист считает, что рейтинг политика из-за этого только вырастет, чем с удовольствием воспользуются его политтехнологи.

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  • Анна
  • 12.10.2020
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