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Оппозиционер Алексей Навальный вместе со своей супругой Юлией принял участие в записи интервью журналисту Юрию Дудю.

Навальный рассказал журналисту дне перед отравлением, о том, как почувствовал первые симптомы и как проходило восстановлением, а также о встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Так, Навальный сообщил, что недомогание начал чувствовать через несколько минут после взлёта самолёта. Он сравнил это ощущение с поцелуем дементора из серии книг про Гарри Поттера. По словам Навального, он абсолютно не чувствовал боли, но у него было ощущение, что сейчас он умрёт.

Также Навальный рассказал, что сейчас для него выпить воды из бутылки является небольшим аттракционом. Однако с каждым днём ему всё лучше, также он занимается с физиотерапевтом. Кроме того, ему нужно делать много упражнений на право-лево, для того, чтобы мозг хорошо работал.

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