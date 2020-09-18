читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Артем Шейнин, который регулярно ведет программу «Время покажет» на Первом, принес извинения за показ видео в предыдущем выпуске. Напомним, что это был ролик из номера в томской гостинице, где жил Алексей Навальный.

Извинения Шейнина относились к тем эпизодам, в которые попал будильник, находящийся в номере. На нем из-за размытости кадра невозможно было разглядеть время. Ведущий тогда предположил, что эти кадры специально затерли сотрудники ФБК, чтобы запутать зрителей.

Шейнин заявил, что редакция программы разобралась с проблемой. По его словам, во время съемки съехал блюр, что и привело к появлению эффекта размытия. Ведущий принес свои извинения за ошибочное предположение, а также заметил, что технические специалисты уже попали под горячую руку редакторов главной кнопки страны.

Вам может понравиться

Жители Подмосковья смогут узнать о включении отопления онлайн

В подмосковном Минэнерго сообщили, что благодаря специальному интернет-сервису жители региона смогут в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Еще одна площадка по сбору мусора «Мегабак» открылась в Подмосковье

Представители подмосковного Министерства ЖКХ сообщили об открытии в Чехове семнадцатой по счету… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В России жители наиболее часто пропускают работу из-за визита к врачу

Наиболее распространенной причиной, по которой российские граждане берут на работе отгулы –… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 сентября – пасмурно, до 9 °C | город Мытищи: погода, 18 сентября – небольшой дождь, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 сентября – небольшой дождь, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 сентября – небольшой дождь, до 17 °C | Королев: погода, 18 сентября – переменная облачность, до 23 °C | Подольск: погода, 18 сентября – небольшой дождь, до 12 °C | Армавир: погода, 18 сентября – переменная облачность, до 28 °C |