Артем Шейнин, который регулярно ведет программу «Время покажет» на Первом, принес извинения за показ видео в предыдущем выпуске. Напомним, что это был ролик из номера в томской гостинице, где жил Алексей Навальный.

Извинения Шейнина относились к тем эпизодам, в которые попал будильник, находящийся в номере. На нем из-за размытости кадра невозможно было разглядеть время. Ведущий тогда предположил, что эти кадры специально затерли сотрудники ФБК, чтобы запутать зрителей.

Шейнин заявил, что редакция программы разобралась с проблемой. По его словам, во время съемки съехал блюр, что и привело к появлению эффекта размытия. Ведущий принес свои извинения за ошибочное предположение, а также заметил, что технические специалисты уже попали под горячую руку редакторов главной кнопки страны.