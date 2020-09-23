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Украинское издание “Главред” нашло несколько нестыковок в деле об отравлении Алексея Навального.

Так, как пишет журналистка Анастасия Миронова, у Навального нет следов от катетера, стоявшего у него после прилёта в Берлин. Она отмечает, что катетер должен был стоять в яремной вене на шее или в бедре не менее трёх недель – всё время, что Навальный находился в коме. Однако уже спустя четыре дня от него нет и следа, что невозможно.

Также она сообщила, что весьма подозрительным является то, что к Навальному в палату пустили детей, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса. Она указывает, что детей из США просто бы не пустили с риском коронавирусной инфекции.

Кроме того, журналистка указывает, что для человека, находившегося несколько недель в коме, Навальный выглядит очень здоровым и даже не похудевшим. Спустя буквально несколько дней уже достаточно восстановился, и Миронова сообщает, что восстановление после “Новичка” не могло пройти так быстро.

Также на фото он позирует на “идеальном выглаженном” белье, что не соответствует больничным реалиям.

В целом, журналистка заявила, что в деле Навального много вопросов, а ответов практически нет.

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