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Вил Мирзаянов, один из членов команды, создавшей ядовитое вещество «Новичок», решил принести извинения перед Алексеем Навальным, оппозиционным политиком из РФ.

В рамках недавнего телеэфира химик попросил прощения у Навального за участие в столь преступном деле, связанным с созданием яда, которым отравляют людей. Всю свою оставшуюся жизнь он посвятил противодействию использования подобных веществ в мире.

Специалист заявил, что около 27 лет назад познакомился с человеком, сумевшим пережить отравление «Новичком». Его симптомы были схожи с теми, о которых поведал оппозиционер в недавнем посте в соцсети «Инстаграм». Мирзаянов добавил, что на полное выздоровление у Навального уйдет примерно год.

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