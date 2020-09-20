Вил Мирзаянов, один из членов команды, создавшей ядовитое вещество «Новичок», решил принести извинения перед Алексеем Навальным, оппозиционным политиком из РФ.

В рамках недавнего телеэфира химик попросил прощения у Навального за участие в столь преступном деле, связанным с созданием яда, которым отравляют людей. Всю свою оставшуюся жизнь он посвятил противодействию использования подобных веществ в мире.

Специалист заявил, что около 27 лет назад познакомился с человеком, сумевшим пережить отравление «Новичком». Его симптомы были схожи с теми, о которых поведал оппозиционер в недавнем посте в соцсети «Инстаграм». Мирзаянов добавил, что на полное выздоровление у Навального уйдет примерно год.