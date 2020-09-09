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В понедельник, 7 сентября, стало известно о том, что Алексей Навальный вышел из комы – такое заявление сделали представители немецкой клиники Charite, в которой он находится. Таким образом, есть все основания предполагать, что к концу года российский оппозиционер уже сможет вернуться к своей работе.

Журналист издания «Накануне» обратился к пресс-службе компании «Конкорд», принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину. Корреспондент поинтересовался у предпринимателя, сможет ли Навальный после выздоровления вернуть себе лидерство в ФБК? Ведь, по версии издания, там сейчас идет борьба за власть.

Комментируя данную ситуацию, предприниматель призвал «товарищей оппозиционеров» не спешить. По его мнению, когда Навальный вернется – обязательно устроит «чистку рядов», и спросит у Киры Ярмыш и Марии Певчих, почему они его отравили. Пресс-служба «Конкорд» привела ответ Пригожина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ответы на вопросы, кто такая Мария Певчих, почему она была рядом с Навальным и как причастна к отравлению блогера, можно найти в расследовании издания «Правда.ру». Как сообщает близкий к ФБК источник, за месяц до отравления у Навального случился серьезный конфликт с главными спонсорами. В июле бывший топ-менеджер «Альфа-Групп» и нынешний исполнительный директор в ФБК Владимир Ашурков потребовал от Навального вернуть все материальные активы и передать фонд.

Позже конфликт был якобы разрешен, а для нового расследования в Сибири Ашурков отправил Певчих в помощь Алексею. Девушка повсюду его сопровождала, буквально круглосуточно, но при этом заметала следы своего присутствия в Томске, где блогер и был отравлен. По словам источника, Мария могла добавить яд в бутылку с водой – поскольку она проводила ночи в номере Навального, это не составило бы труда. Потом эта самая бутылка попала в руки немецким специалистам в качестве улики, чтобы обнаружить токсин и выдвинуть обвинения в адрес властей РФ.

Необходимо также подчеркнуть, что Пригожин уже дважды переводил деньги в клинику Charite, в которой Навальный находится с 22 августа.

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