Специалисты Университета Буэнос-Айреса, возглавляемые Уолтером Фариной, изобрели способ использовать пчел для опыления только какой-то одной культуры. Так, сейчас они провели эксперимент с подсолнухами, результат которого превзошел все ожидания.

Своеобразная «дрессировка» насекомых осуществлялась с применением искусственного ароматизатора, источающего аромат подсолнуха. Он был добавлен в подкормку для пчел, после чего они начали опылять только это растение. Благодаря эксперименту удалось повысить урожайность культуры почти на 40 процентов.

Уолтер Фарина рассказал о важности такого исследования. Он отметил, что целенаправленное опыление может применяться для улучшения показателей урожайности практически любых сельскохозяйственных растений. Использование ароматизаторов станет вполне доступной технологией, позволяющей оказывать влияние на пищевую активность насекомых и значительно улучшать сам процесс опыления в зависимости от сезонности роста и развития различных культур.